蘋果表示，先買後付服務Apple Pay Later可供用戶將款項分為4期，在未來6周無息支付，也無須手續費。此服務初期僅提供給特定用戶，預計接下來數月將全面推出。

蘋果用戶透過iPhone、iPad在線上或App向採用Apple Pay的商家購買，即可取得50到1,000美元之間的分期貸款。