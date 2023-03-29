看準全民普發6000元商機，觀光局參山處與農委會水保局台中分局，29日在泰安服務區聯合辦理「喔熊專櫃」與「山守現道之驛」周年慶活動。參山處長曹忠猷說，自3月31日至4月30日只要購買山守現及喔熊產品單筆消費滿399元，即可參加抽獎，有機會抽到價值7900元Apple Watch SE，獎品總價值近30萬元。

參山處長曹忠猷與水保局台中分局長邱啟芳，今天共同主持週年慶活動，現場特邀請台灣吉祥物喔熊組長到場為聯名商品代言。曹忠猷說，喔熊是台灣觀光大使，粉絲遍及國內外，藉由喔熊知名度連結在地觀光圈產品，可以發揮加乘行銷力道促進商機。

觀光局參山處與農委會水保局台中分局，29日在泰安服務區聯合辦理「喔熊專櫃」與「山守現道之驛」周年慶活動，聯手出擊、搶奪商機。(參山處提供／陳世宗台中傳真)

曹忠猷指出，參山處近年積極結合業者推廣喔熊聯名商品，共同行銷竹苗與中彰觀光圈產品！去年首度與水保局山守現農特產品牌合作，在泰安服務區道之驛通路設置喔熊專櫃，提供粉絲更方便購買，今年再度和山守現品牌共同推出周年慶抽獎活動，線上商城專區及線下實體店同步開賣。

觀光局參山處與農委會水保局台中分局，29日在泰安服務區聯合辦理「喔熊專櫃」與「山守現道之驛」周年慶活動，聯手出擊、搶奪商機。(參山處提供／陳世宗台中傳真)

邱啓芳表示，為提高農特產品集貨物流效率，水保局積極與統一超商洽談合作，將多年來以「守護農村、守護環境、守護希望」為理念打造的「山守現」，以道之驛的形式進駐到國道泰安服務區商場，加速集貨物流效率；販售優質農特產品的同時，與參山處合作設置喔熊聯名商品專櫃，共同推廣中苗農村深度體驗。

觀光局參山處與農委會水保局台中分局，29日在泰安服務區聯合辦理「喔熊專櫃」與「山守現道之驛」周年慶活動，聯手出擊、搶奪商機。(參山處提供／陳世宗台中傳真)

曹忠猷強調，清明連假即將到來，參山處與水保局為大家準備喔熊聯名商品及山守現商品，只要消費額滿就可抽好禮，包括Apple Watch SE獎、山守現經典禮盒、喔熊組長叢林系列後背包、喔熊頸枕及泡湯券等好禮！得獎名單於5月5日在參山處官方臉書粉絲專頁公告，請莫錯過拿好禮的機會。