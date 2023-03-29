【LIVE直播】美國臨時取消過境簡報 蔡英文出訪行前談話

總統蔡英文今（29）日出訪中美洲友邦瓜地馬拉及貝里斯，展開「民主夥伴共榮之旅」，期間並將過境美國，但傳出美方原定要對此進行的簡報，卻在開始沒多久前突然先通知延後，後來更直接「取消」，且白宮國安會戰略溝通協調官柯比更透露，不會安排行政部門官員與蔡碰面；與此同時，大陸國台辦也強調若蔡與美國眾議院議長麥卡錫會面必將反擊，使蔡此行更加受到關注。

蔡英文表示，過去3年多來，疫情雖然影響全球人員往來，但沒阻礙台灣跟世界交流，台灣始終和全球民主夥伴站在一起，面對疫情衝擊時彼此伸出雙手相互幫助，在威權主義擴張之際，共同站穩腳步、守護自由民主，「這趟民主夥伴共榮之旅，正是要展現我們深化和友邦交流合作的決心，同時共要清楚傳遞3個訊息」。

第1，台灣會堅定地捍衛自由民主價值，持續做國際社會良善力量。這3年多來，面對全球疫情、俄烏戰爭等重重挑戰，只要國際社會有需要，台灣就會貢獻心力，而當台灣面臨難關，民主夥伴也會對台灣溫暖馳援。

透過這次出訪，我要感謝民主夥伴挺台灣，也要告訴全世界，民主台灣會堅定捍衛自由民主價值，更會持續作為國際社會的良善力量延續善的循環，強化全球民主韌性。

第2，台灣作為全球經濟關鍵力量，會持續追求和我們國家的共榮發展，會和友邦及理念相近國家，在農業技術、醫療公衛、數位經濟、供應鏈安全等領域進行更密切交流，展開更廣泛合作，尤其後疫情時代，台灣是全球供應鏈重組不可或缺的角色，我們會抓住更多機會，加強和更多國家合作，為全球疫情後的經濟復甦貢獻關鍵力量。

第3，台灣走向世界的決心只會越來越堅定，台灣是世界的台灣，帶領台灣走向世界，也讓世界走進台灣，是我們執政的重要目標，外來壓力不會阻撓我們走向世界的決心。我們冷靜、自信、不屈服、不挑釁，台灣會堅定地走在自由民主的道路上，走向世界這條路雖然崎嶇，但台灣並不孤單，我們要帶著這樣的信念，闊別3年再次前行，為自由民主前行，為和平穩定前行，為繁榮共好前行。