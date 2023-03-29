023竹北兒童藝術節4月1日至4月3日在竹北水圳公園登場，竹北市長鄭朝方29日化身探險隊長，介紹活動以「森之冒險」為主題，推出竹北首次的攀樹體驗，更打造沉浸式的五感「光之森林」與「夜之森林」，連續3天邀請FOCA福爾摩沙馬戲團、好玩的劇團、拉縴人合唱團，帶給孩子們驚奇與歡樂。

好玩的劇團表演者從1個呼拉圈開始搖，最後是一整疊，展開後猶如化身為昆蟲，讓現場小朋友驚奇連連。鄭朝方和市代會主席林啟賢與小朋友們共同打開百寶箱，揭開今年兒藝節活動序幕。

好玩的劇團表演者將一整疊呼拉圈展開，猶如化身為昆蟲，讓現場小朋友驚奇連連。（羅浚濱攝）

鄭朝方表示，今年竹北兒童藝術節打破觀眾與表演者的藩籬，透過「解構、重組」沈浸式體驗，讓小朋友進行實境互動體驗，演出不再以表演者、故事、動作、情節為主，而是以觀眾置身在舞台的中心，強調個體觀眾的感知體驗，是獨一無二、不可複製的經驗。

鄭朝方說，獨家打造「光之森林」與「夜之森林」，透過絢麗光影及音樂，讓孩子們以嗅覺、視覺、聽覺、觸覺及味覺感官，揭開神秘森林的面紗。

4月1日活動首部曲，由藝想台灣劇團帶來侏儸紀考古題演出，邀請小朋友們化身為探險隊員，尋找傳說中恐龍的足跡。

4月2日由蘋果劇團帶著小朋友們在森林中展開冒險勇闖黑森林，好玩的劇團則帶來小矮人奇遇演出。

4月3日則由FOCA福爾摩沙馬戲團，帶來壓軸大戲「宇宙馬戲團」，帶著小朋友們從森林深處的航空基地搭上星際探險號，前往多瑞米法星球。

鄭朝方指出，首次推出攀樹體驗活動，是今年兒藝節一大亮點，原本預約都紀額滿，會再開放額，讓小朋友藉由攀樹體驗探索、定義童年時光，同時學習環境教育的意義。

鄭朝方邀請小朋友們當起小小探險隊員，穿上探險Dress Code展開為期3天的冒險。參加體驗就有機會獲得精美小禮，每日在服務台也將提供限量DayPass勇者勳章，集滿3日勳章再加贈限量好禮，詳情請上「竹北市公所-藝由竹北」粉絲團查詢。