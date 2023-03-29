屏東看守所收容人涂俊煒27日在一處檸檬果園工作時，疑似與農場工人發生口角後毆傷對方，事後搶走工人車輛脫逃，檢方隨即發布通緝，但警方至今搜索無果；而涂男的父親無奈表示，涂已出入監獄多次，與家中幾乎沒有聯繫，但仍期盼他回頭，好好面對問題。

據了解，涂俊煒27日下午上工時，疑似與農場工人發生口角後毆傷對方，涂一怒下搶走工人車輛後脫逃，當日傍晚5時許，涂一度開到高雄岡山地區，不久後又上高速公路一路往南又折返屏東地區，高屏警方獲報後大動員，目前已掌握涂嫌相關跡證，並派多組人馬圍捕。

屏檢27日下午5時40分接獲監所通報，並於6時30分許進行相關查證程序後發布通緝，指示屏東縣警局、刑警大隊、潮州分局、刑事局南打全力追緝中。

屏檢表示，涂俊煒，72年次、男性，約165公分，照片如警方公布，呼籲民眾如有發現請聯繫警方。

對此，涂男的父親表示，涂俊煒多年來出入監獄多次，人生幾乎都在獄中度過，已申請假釋了還要跑，實在想不透，只盼他趕緊回頭，回去面對接下來的刑期，好好做人。