王心凌遭「扯外套」秒變臉 尷尬微笑畫面曝引網熱議

台灣女星王心凌去年參加《乘風破浪的姐姐3》，以一曲《愛你》在大陸翻紅，工作邀約接踵而來，25日還以微博年度實力歌手之姿參加微博之夜，未料在典禮上被女主持人司雯嘉扯開外套，王心凌當眾露出尷尬的表情，引發熱議。沉澱2日，司雯嘉在微博致歉，並還原當天的事發經過。

王心凌出席微博之夜時，穿著一襲膚色流蘇細肩帶禮服，外面再披一件西裝外套禦寒，進行遊戲環節時，典禮現場播出《愛你》的前奏，女主持人司雯嘉突伸手拉下王心凌的外套，要她跟著旋律跳起來，王心凌被突如其來的舉動嚇到變臉，趕緊把外套拉回去，氣氛一度尷尬，但仍露出甜美微笑，靠舞動雙手的方式化解。

司雯嘉拉王心凌的舉動，遭到許多大陸網友批評，認為很不專業、沒素養等，而司雯嘉沉澱2天，27日下午透過微博發文：「對於自己拉心凌外套這事，真的感到很抱歉，當天環節結束已經第一時間向她當面道了歉。」司雯嘉進一步解釋，該環節臨時被修改，溝通上可能出現失誤，當典禮上響起《愛你》音樂時，她想要王心凌跳舞，但聽到對方輕聲回應：「我穿著外套」，誤以為王心凌需要別人幫忙拿外套，下意識便伸手幫忙，發現理解錯誤後，立即停止動作，事後也向王心凌解釋情況並道歉。司雯嘉強調會更加留意，避免類似的事情再度上演，盼望外界多督促、建議，再度向王心凌及她的粉絲致歉。