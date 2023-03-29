都會區有許多所謂的「都市偏鄉」民眾，如住在沒有電梯公寓、不便出門的失能者或長輩，就醫對他們來說是生活中的困難與挑戰，北市聯醫實行多年居家醫療照護，讓就醫不便民眾，獲得以家庭為中心的醫療照護與護理指導。此次合作，應用中華電信5G專網和遠距醫療平台，解決了過往居家遠距醫療常遇到的問題，例如只能分享兩端各別單一攝影機畫面、視訊常發生中斷或延遲、皮膚鏡或超音波等醫療檢查資訊與影像共享討論困難等。透過專網計劃，居家醫療照護與遠距兩端的視訊與醫療檢查畫面能穩定傳輸，讓醫生與病人之間的即時討論與診斷更加順暢。

本次PoC驗證計畫成果，以北市聯醫中興院區為試驗場域，讓北市聯醫的居家醫療醫師或護理師，得以利用行動醫療箱的多項設備功能，將病人狀況傳給院內醫師進行遠距診療；居家現場透過醫師執行五官鏡或行動超音波，將醫療影像同步整合於視訊畫面中，傳回院內便於各專科醫師參與判讀，兩端醫師除了可視訊溝通病情並可讓病人與家屬參與整個會診討論過程，這種方式不僅能夠提高診斷的準確性，還能夠讓病人在家中就能夠接受到專業的醫療服務，避免了前往醫院的不便。

於「2023智慧城市展」臺北市政府願景館內，規劃讓觀展民眾可遠距體驗醫療服務，透過行動醫療儀器與資訊設備與遠端醫院的眼科、皮膚科醫師及ACP(預立醫療照護諮商)社工師做即時諮詢，讓民眾更了解新科技為遠距醫療所帶來的便利性與發展可能性。此計劃不僅可以提高醫療資源的利用率，還能為病人提供更為便利的醫療服務。未來這種醫療模式將會更加普及，市民可以更便捷取得醫療照護與護理指導，並在需要時獲得更好的醫病溝通效率。