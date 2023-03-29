在矽谷銀行爆發存戶擠兌並迅速倒閉後，Signature Bank也緊接著遭到監管機關關閉與接管。本月早些時候紐約社區銀行（New York Community Bancorp）子公司Flagstar Bank與FDIC達成協議，同意收購Signature Bank的存款和貸款業務，但不包括FDIC提到的這些加密貨幣存款。

根據協議，Flagstar Bank將接手幾乎所有Signature Bank的存款、部分貸款組合，以及所有40家分行。Signature Bank剩下的大約600億美元貸款和40億美元存款則繼續由FDIC保管。

FDIC發言人周二表示，Flagstar的出價不包括與Signature Bank數位資產業務相關的約40億美元存款，「我們鼓勵客戶在4月5日之前轉移這些存款。如果屆時他們仍未轉移，我們會把支票郵寄到登記在案的地址」。