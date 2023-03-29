2024總統大選倒數290天，外傳新北市長侯友宜將在4月底、5月初時表態參選總統；侯友宜今(29)日前往新北淡水出席新北市忠烈祠春祭典禮，他被問及此事時強調，自己為國家為人民多做事，這是自己從事公職40幾年來不變的心願。

侯友宜說，在每個時間都會全力以赴，讓國人安居樂業，不管跟任何人的溝通都無礙，同心齊力、以民為天，做出人民認為該做的事情。

另外也傳出由於侯友宜遲遲沒有表態參選總統，黨內也傳出「疑侯論」的聲音；侯友宜則表示，其實他講得非常清楚，自己生在中華民國、台灣這塊土地，南部小孩來到北部從事警職，警察的職業精神很清楚，就是顧好中華民國、顧好台灣這塊土地。

他說，因為中華民國是我們的國家、台灣是我們所在土地，所以大家都是要同心協力，為國家為人民做出對的事情，今天是以感恩的心情來看在忠烈祠的革命先烈，他們都是為國家盡忠、拋頭顱灑熱血的，讓我們能夠在這塊土地安居，每個人都應抱持這樣的心情，讓中華民國可以和平繁榮的繼續走下去。