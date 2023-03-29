男子湯景華7年前因官司沒打贏，竟跑到和他有爭執的翁姓男子住 家騎樓縱火，對方6名家人被活活燒死，2021年最高法院將他判處無期徒刑確定，他主張審理中遭押逾5年且訴訟程序違反刑事妥速審判法規定聲請釋憲，憲法法庭認定不符合規定，裁定不受理。

本案起因湯男到新北市三重某餐廳用餐時，和在店內用餐的翁姓男 子發生爭執，他對翁等人提出傷害等告訴，但法院判決翁等人無罪確 定，湯為此不滿，2016年3月23日凌晨到翁住家樓下，在機車上點火 後離開，大火造成翁的父母及親人共6人被燒死。

2021年最高法院認為，兩公約規定，所犯是最嚴重的罪行才能判死刑，「 間接故意、不確定殺人」不可以適用死刑，湯是間接故意殺人，雖然 他讓被害人家屬痛失至親，所受心靈傷痛難以平復，既然不能科處死 刑，判無期徒刑確定。

湯不服他在審理中遭羈押的裁定，聲請法規範憲法審查，主張速審法第5條第3項「審判中之羈押期間，累計不得逾5年」規定，有無涵蓋刑事訴訟法第108條第8項但書所定繼續羈押之情形，尚非一般受規範者所得理解或預見，有違法律明確性原則。

湯認為這樣的規定導致他在5年最長羈押期間屆滿時，仍可能受羈押，有違正當法律程序原則，且速審法所定不得上訴於最高法院之規定，有違無罪推定原則，侵害人身自由及訴訟權，有違正當法律程序原則。

憲法法庭審查庭認為，確定終局裁定並未適用速審法第8條不得上訴最高法院的規定，湯不得以之為聲請法規範憲法審查之客體，且他聲請意旨其餘所陳，尚難謂已具體敘明規定一究有何牴觸憲法之處，一致決裁定不受理。