前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）去年加盟T1桃園永豐雲豹後，所到之處必成焦點，感情狀況令外界十分好奇，前陣子不但傳出讓知名啦啦隊女神Wendy懷孕的假消息，日前還爆出與「金髮熱褲妹」一行人同遊小琉球。近日，有網友目睹魔獸現身高雄，與一名女性牽手散步，精彩的感情世界引發網友熱議。

有網友在網路論壇Dcard爆料，在高雄旗津老街直擊魔獸與女性友人牽手，並曬出6秒影片，只見霍華德、神祕女子與幾名男性友人一行人在大街上閒逛，由於在晚間拍攝燈光相當昏暗，只拍到霍華德與神秘女子牽手的背影，因此無法判斷該名女子的身分。

此文一出，有名網友在留言區表示，自己有接觸魔獸本人，曾去過對方家中，也跟過幾次行程，強調該名女子並非經紀人，是美國籍，且是魔獸的陪伴對象，要大家「不用這麼繪聲繪影」。網友紛紛留言笑說：「牽手不等於女友…」、「人家在為台籃下個20年努力勿擾」、「20年後亞洲頂級籃球隊，全部混血」、「感謝對台灣男籃貢獻」、「黃金世代快到了」。