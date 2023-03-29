結合教育部「校園樹木資訊平台」，新北市教育局在各級學校內掛置約2萬5000面「植物解說牌」，每個名牌上清楚標示樹木的學名、科名、性狀、樹形等資訊。新北學子還可手持平板，輕鬆掃描QR code，平台上的樹木資訊便立即到手。

教育局長張明文表示，樹木可增加地球環境綠覆蓋率、有效減少城市PM2.5及降低冷氣消耗量，樹木對於生態環境極為重要。新北市積極推動永續校園政策，融入「數位校園、適性學習」願景，將愛樹教育導入數位科技，鼓勵各校結合樹木名牌及平板，引導學生進行校園植物探究與巡禮，落實樹木生態的維護與管理，建構綠色減碳永續校園，進而發展出各校獨特的在地化課程教學。

八里國中校長詹志偉表示，透過植物解說牌掛置，學校結合生生用平板政策，在課程中教導學生認識與愛護校園植物，讓校園處處是教室、時時可學習。學校生物老師王俊凱分享，各校教師可善用平台，搜尋校內的樹木種類和樹木地圖，老師和學生可快速掌握校園中的各種植物。將愛樹教育理念融入部定、校訂課程，再透過平板掃描掛牌上QR code，讓課本內的知識與校園環境互相對應，激發學生關注生物多樣性，加深人與自然的連結。

八里國中學生游祥富同學說，學校有好多的樹木，平常都不清楚這是什麼樹種，現在看解說牌，或掃一掃QR code，就能立即獲取樹木相關資訊。

安溪國小學生雷詩妘與楊婷婷則分享，直接看掛牌就可以知道學名等資訊，也可以用平板連到「校園樹木資訊平台」，了解學校的樹種及分布位置，這樣的學習方式很新奇好玩