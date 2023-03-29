蔡英文總統29日展開為期10天的友邦訪問，並以過境之名造訪美國紐約、洛杉磯，就在出發前夕，白宮卻臨時延後蔡英文過境簡報會，並稱此行是私人行程，未派官員會晤。對此，民進黨立委蔡適應29日指出，相信會得到妥適安排，現階段臆測沒必要。

蔡適應上午赴立法院受訪表示，美台關係近年有很大進展，比如美國有許多友台法案、重量級人物來台，外交部長吳釗燮上月也到華府安全座談，雖然過去幾年因疫情無法有正式出訪行程，相信蔡英文過境美國會得到妥適安排，對於該見的人、想見的人，相信會有非常重要的表示，有助於台灣能見度的發光。

談及白宮稱蔡英文此行未安排官員會晤，蔡適應說，此事等過境訪問時，自然就知道，現階段任何臆測都沒必要，就以官方公布行程為主，如果有什麼驚喜，相信總統府都會公布；外傳蔡英文於雷根圖書館的演講將改成不公開，他說，公不公開其實是看美方聽眾的族群，相信總統府都會說明。

媒體詢問，大陸是否會施壓相關單位，蔡說，中國最期待蔡英文不要出國、台灣沒有國際能見度，而政府責無旁貸的是，提升台灣能見度，讓台灣安全跟世界民主同盟站在一起。

至於統派團體揚言在紐約抗議，蔡適應說，總統出訪時國外有不同意見並非首次發生，但民主自由的可貴在於，可讓大家可以表達自己的想法，然而，中國大陸卻透過背後團體如僑務促進會去做抗議活動，「這並非人民自發活動，而是政府在背後支持，這就是台灣跟中國最不一樣的地方。」

民進黨立委賴瑞隆說，中國打壓蔡英文出訪是事實，未來也會用更大力道施壓，但外交工作本就虛虛實實，等最後結果出來後就能見真章，過程中會有很多煙霧彈，相信蔡總統出訪友邦，甚至在紐約、洛杉磯過境及和眾議院議長見面，都是讓世界看見台灣的機會，期待有很好的成果。