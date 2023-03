瞄準跨世代消費族群搶攻懷舊復古商機,台中豐邑Moxy酒店自即(29)日起至6月25日,依月份分別推出50至70年代復古假期系列活動,活動期間,飯店大廳將變身為懷舊Moxy柑仔店,入住參加戳戳樂遊戲可抽得「彈珠汽水」、「橡皮糖」等復古零食迎賓小點。4月15日晚上7點至12點於18樓 Rooftop XOXO舉辦「Back to Old Time 頂樓煙強派對」,現場販售夜市人氣美食「大腸包小腸」搭配擲十八豆骰遊戲還有機會免費獲得香腸一支,派對當晚男生穿著素色襯衫或古巴領襯衫,女生穿著旗袍、金絲絨襯衫或亮片洋裝,加贈「冰糖葫蘆」或是「香腸」一支,與民眾重溫懷舊時光。

疫情、通膨、低薪、工時過長,不少消費者開始懷念過去,對「往日情懷」與「昔日美好」充滿憧憬,記憶中的元素經過重組包裝後 得到跨世代消費者青睞,並帶動「懷舊復古」商機成長。

台中Moxy酒店於3月29日起至6月25日推出復古假期系列活動,於飯店大廳打造Moxy柑仔店,重現時光倒回50及70年代懷舊風貌,而民眾於辦理入住時玩戳戳樂抽獎遊戲,可獲得彈珠汽水、橡皮糖、麵茶粉等復古零食迎賓小點。復古假期活動期間早餐呼應懷舊主題將提供各式阿嬤秘方的台式美食,「阿嬤的紅糟肉」、「小時候地瓜粥」及「油飯」、「炒米粉」等傳統小吃無限享用經典台灣味。

1樓The Moxy Bar 於4月10日起至6月25日另推出多樣古早味料理,包含使用沙茶醬與雞丁快炒的「沙茶醬炒嫩雞丁」,香嫩雞肉包覆濃郁沙茶香氣再以鍋巴點綴,增添豐富口感,「小時候的拼盤」以龍鳳腿、蔥爆香腸米腸及蜜地瓜等復古小吃搭配組合拼盤,還有甜點「太白粉粿」以熱水沖入日本太白粉及地瓜粉於高溫時快速攪拌後待成形切塊,最後加入黑糖水的傳統家常甜點,台中Moxy酒店副主廚Pontus表示太白粉粿是小時候阿嬤常做的餐間點心,充滿兒時懷舊滋味,希望透過味蕾體驗帶領民眾重返美好記憶。

4月15日晚上7七點至12二點於18樓 Rooftop XOXO舉辦「Back to Old Time 頂樓煙強派對」,當晚七點至十點邀請黑膠唱片DJ KJK現場演出,將電子音樂融合迷幻搖滾旋律,為派對掀起復古音樂浪潮,當天購買一組「大腸包小腸」與Show Girl擲十八豆骰遊戲,獲勝者即可免費獲得香腸一支,男生參加「Back to Old Time 頂樓煙強派對」穿著素色襯衫或古巴領襯衫,女生穿著旗袍、金絲絨襯衫或亮片洋裝,符合服裝搭配即可任選「冰糖葫蘆」或是「香腸」一支,享受復古熱鬧的歡樂派對夜;接續到來的5月,台中Moxy酒店更將時光推進至「70年代復古搖滾派對」,重現台式復古時尚派對的華麗氛圍。更多「復古假期」活動資訊可至台中豐邑Moxy酒店官網查詢。