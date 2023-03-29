王子製藥主要從事原料藥生產和保健品代工，為全球重要的維生素B1衍生物原料藥廠之一，去年上半年每股稅後純益（EPS）1.01元，較2021年同期的0.41元明顯提升，主要服務線包括保健食品部門、西藥部門。

法人指出，國內原料藥廠商在生產上較不具規模經濟，難與大陸等原料藥大國競爭，故原料藥產品的開發、製造會以利基型為主。

王子製藥原料藥事業部至今已開發出超過10項產品，其中全球重要且國內唯一的維生素B1衍生物，已研發出4項產品並廣泛運用在藥品及保健食品，目前其保健品新埔廠產能已滿載，擴充新產線預估將於今年第二季啟用、以提高產能。

原料藥方面，祛痰劑系列也是王子製藥其中一款原料藥，已取得日本客戶長約，並開始正式投產；此外，非類固醇消炎藥系列產品也持續穩定生產交貨中。

法人分析，在新冠疫情下，王子製藥外銷佔比近五成的原料藥部門受較大影響，惟保健食品客戶銷售卻暢旺，中科新廠於2022年第三季正式投產後，預期今年將再取得2～3項原料藥產品認證並加入投產，在後疫情時代消費者對補充維生素B1、保健食品需求攀升下，客戶訂單明確且成長動能穩健、營運展望正向。