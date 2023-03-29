後續也演練震災造成瓦斯管線破損的搶修情況。（林口區公所提供）

為了強化地震應變能力，新北市林口區公所今（29）日結合東湖國小、消防局第二救災救護大隊、林口分局、欣泰石油氣股份有限公司及林口衛生所等單位聯合舉辦「林口區複合式災害防救演練」，另邀請林口區「防災企業」特力屋林口中山分公司到場觀摩。

此次演練模擬強震發生時，東湖國小師生立即疏散避難，學生就地掩蔽執行趴下、掩護、穩住等SOP，避免墜落物傷害頭部，待搖晃停止後，由教師及行政人員引導向戶外固定集結點疏散，並於集合完畢後清點人數。

後續則演練地震造成民宅及瓦斯管線破損的搶修情境，由區公所、警消、管線單位、防災社區及防災志工進行強制撤離、管線搶修、交通管制及收容安置等重要應變措施，同時也模擬大規模災害發生時，以防災調度支援物資應變可能發生救災能量不足的問題。

林口區長廖武輝表示，強震可能造成嚴重傷亡，平時進行地震演練提升應變能力相當重要，在地社區、組織或企業，如能夠在第一時間自助、互助並協助救災，除能減少後續災害傷亡，並分擔第一線人員與時間賽跑的救援壓力，也強調離災優於防災、防災優於救災，除了定期的公安、消安一定要記得申報外，也要隨時盤點儲備的防災資源，並呼籲在地企業團體投入防災減災的行列。

林口區公所也特別感謝林口全體里長、嘉瑞社區發展協會、新北市林口區後備軍人輔導中心、林口區公所社福志工、東湖國小、消防局第二救災救護大隊、林口分局、台電公司台北西區營業處林口服務所、欣泰石油氣股份有限公司、特力屋股份有限公司林口中山分公司及林口衛生所到場參與今年首場的防災演練。