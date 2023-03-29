政府普發6000元現金首波登記民眾最快4月6日入帳，一名妹子近日一口氣幫7名家人申請「登記入帳」，但數字太多，忘記檢查就按送出，擔心輸錯帳戶「6000塊好像飛了」。不少網友回應，即起可上官網修改，也可改用ATM領現更方便。

原PO日前在Dcard發文，幫全家人到官網申請6000元現金「登記入帳」，一口氣輸入7人，但長輩太多，號碼全部輸入完卻忘記確認帳號，直接按送出，哀號「如果真的帳號key錯怎麼辦，6000元好像飛了」，欲哭無淚。

文章曝光後，許多網友留言，安慰她官網即起可以修改登記帳號，「帳號查核只要戶頭持有人跟身分證不同的話會驗退哦，可以放心」，還有其他網友回應，等4月10日去ATM領現金更方便「輸入錯誤也無所謂」，以及4月17日也可去郵局領現金。

財政部表示，登記結果已在3月28日06：00後開放查詢，3月25日以後登記的人，今起才能陸續查到核驗結果；如果查詢的結果是核驗失敗，可在首頁重新點選「登記入帳」，再輸入一次。事實上，已有例行性領取政府年金或津貼的民眾，如勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助等，不須登記，4月6日起6000元直接入帳。