台北市廣慈社宅陸續開放入住，民進黨台北市議員許淑華表示，2個月前召開第一次協調會，列出18項大小缺失，第二次協調會仍有民眾反映，洗碗機無法使用、及常出現老鼠等。都發局回覆，對於住戶於陽台堆放垃圾，導致老鼠現蹤，已進行個案輔導，至於硬體設備目前均可正常使用。

許淑華指出，2個月前在廣慈社宅召開第一次協調會，列出18項大小缺失，要求相關單位協助改善，日前再開第二次協調會，會中住戶再提出新的陳情，包括停車場出入口設計不良、洗碗機無法使用、停車位規劃不當、門牌標誌不清及常出現老鼠等，令人不堪其擾，將持續監督社宅的居住品質。

民進黨台北市議員許淑華表示，廣慈社宅進行第二次協調會，仍有鼠患等許多問題出現。（本報資料照片）

都發局回應，社宅入住初期，住戶反映多屬服務精進改善或個案輔導事項，已適時調整各項管理方針，以符合住民期待。於1月18日及3月10日曾於社宅內召開住戶協調會，針對電梯使用管制、行動通訊不良、復康巴士接送及偶有機車穿越北側綠帶通道等居住管理問題討論，提出相關建議於檢討後，已陸續於社區公告說明。

都發局進一步表示，對於因住戶不熟悉使用方式及隨意於陽台堆放垃圾，致偶有鼠蹤等情形，已進行個案加強輔導改善；相關硬體設備如停車場出入口、下拉式置物架等使用疑慮，經檢討符合法規要求及採用市面合格產品，均可正常使用，至於住戶反映電梯等待時間過久，已研議調整電梯設定，採分流分時段處理。

另，非涉及社宅管理建議事項，如公車路線調整、停車場申請資格放寬及停車格位使用不便等，則續由相關單位研議處理方案。都發局補充，新社宅啟用初期，社宅住戶或民意代表對社宅有任何反應及建議，都發局將持續調整並即時給予協助改善，以提升社宅整體服務品質，讓住戶於社宅好安居。