彰化57歲王姓女山友，走能高安東軍登山路線，不慎摔落邊坡，直升機吊掛救醫。（空勤總隊提供／王志偉花蓮傳真）

又傳登山意外！彰化57歲王姓女山友跟團走能高安東軍登山路線，25日不慎摔落邊坡，腳踝變形無法行走，消防隊員赴山區營救，走到中途遇山崩無法前進，只能等待山區氣候穩定，請空勤直升機出動，今早吊掛到地面轉送醫。

一行10人隊伍23日從南投屯原登山口入山，預計以5天走能高安東軍登山路線，25日路程途中，王女不慎滑落2公尺邊坡，右腳踝變形疑似骨折，完全無法行走，就近到能高南峰營地等待救援，同時向消防局報案協助。

花蓮縣消防局救災救護第二大隊長王明忠指出，25日獲報，救難隊伍從秀林鄉銅門村上山，原本預計3天路程，但走到奇萊保線所遇到坍方，無法前進；第二梯次再次通報由警消、巡山員及揹工6人，從屯原登山口入山，預計近3天行程可接觸到求援隊伍，

消防同步請空勤支援，不過這幾天山區濃霧，無法順利吊掛。今天上午天氣轉晴，空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊，上午7時許派黑鷹直升機編號NA-715執行任務，7時42分將傷患吊掛上機，於德興棒球場落地，隨即由花蓮縣消防局安排救護車轉診就醫。