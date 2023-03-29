陸軍砲兵訓練指揮部（原陸軍飛彈砲兵學校）遷建案，預計2025年底搬遷至關廟湯山營區，台南市政府為改善營區和周邊訓練場聯外路網，規畫湯山營區第3條聯外道路、場區連絡道A段擴、整建工程，總經費5.67億元，獲軍方全額補助，今天上午舉行動土典禮， 預計2025年5月完工通車，地方期待隨著周邊路網完善，未來帶動地方發展。

動土開工典禮由台南市長黃偉哲、陸軍砲兵訓練指揮部指揮官何建順將軍共同主持，立委王定宇及市議員杜素吟、郭鴻儀、陳皇宇等人也到場，不少鄉親也共襄盛舉，見證這件地方大事。

黃偉哲感謝中央大力支持將營區第3條聯外道路工程納入砲校遷建與開發案計畫補助，也期許工程能順利在2年內完成，讓國軍及民眾享用便捷道路。何建順說，湯山營區工程預計2025年底完成砲校搬遷，未來搬遷後對國軍備戰有極大幫助，也感謝關廟鄉親容忍長期訓練帶來的困擾及工程帶來的影響，期許砲校搬遷後，提供全國受訓官兵良好訓練，提升國軍防衛力量，也能營造地方經濟繁榮。

陸軍砲兵訓練指揮部遷建關廟湯山營區工程如火如荼進行中，陸續於2019年已完工通車連接營區南側主要入口的20公尺道路，以及營區東南側10公尺道路外，第3條聯外道路工程將連結校區西北側通往台19甲線保東國小，除健全營區路網外，道路擴、整建完工後，對於運輸農產品的農民及往來通行民眾來說，也將提升農產品運輸效能、改善通行安全。

工務局指出，新闢第3條聯外道路起點位於台19甲線保東國小旁，沿路現況約3至8公尺不等，預計拓寬全線為8公尺，另外，場區連絡道A段主要作為湯山營區、新虎山訓練場等往來交通要道，也預計拓寬為8公尺，2項工程擴建長度約7.8公里。

黃偉哲強調，該道路工程將配合砲校遷建時程完工通車，期能加速推動砲校原址規畫設立永康數位創意設計園區，兼顧國防、市政及帶動關廟、永康發展，創造三贏。