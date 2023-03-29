彰化辦理萬人健檢已經10多年，是彰化縣民健康的大數據，今年首場4月9日在秀水鄉秀水高工登場，縣府衛生局表示，今年度分階段將辦理31場，呼籲所有設籍彰化的縣民，符合資格就能到各地衛生所報名，完成指定篩檢最高可領600元健康禮券。

彰化萬人健檢分二階段辦理，第一階段是篩檢活動，第二階段於第一階段活動結束2周後，聘請專科醫師於原場地現場解說檢查結果及提供衛教、轉介諮詢與乳癌篩檢服務等。

衛生局表示，篩檢內容除了一般成人健檢項目外，還加驗高密度脂蛋白、B肝抗原、C肝抗體、甲型胎兒蛋白、子宮頸抹片檢查、口腔黏膜篩檢、大腸直腸癌篩檢及胸部X光檢查等項目。

另外癌症篩檢只要符合資格，在第一階段提供子宮頸癌、大腸直腸癌、口腔癌、胃癌及肝癌篩檢，第二階段則提供乳癌篩檢， 另外今年新增肝癌篩檢，但因設備關係，必須要到指定醫療院所篩檢，一樣能領健康禮券。

衛生局說，今年新增肺癌篩檢，條件需具肺癌家族史，50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾；重度吸菸史50至74歲吸菸史達30包／年以上，或有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者。

衛生局強調，只要設籍在彰化的民眾，並符合國民健康署免費提供的子宮頸癌、乳癌、大腸直腸癌、口腔癌及BC型肝炎篩檢資格者，每完成1項篩檢者，就送100元的健康禮券，篩檢越多領越多，最高可領6張，千萬不要錯過。

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