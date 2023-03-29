新北市美術館（新美館）園區將在4月15日開園，文化局從4月15日至4月30日連續三周末舉辦「KICK OFF！新北市美術館園區開放」系列活動，集音樂、派對、野餐、市集於一體。（文化局提供）

新北市美術館（新美館）園區將在4月15日開園，為慶祝開園，文化局從4月15日至4月30日連續三周末舉辦「KICK OFF！新北市美術館園區開放」系列活動，集音樂、派對、野餐、市集於一體，還有多項網路抽獎活動，邀請民眾一起參與。

新北市美術館園區座落於鶯歌區鶯歌溪與大漢溪匯流處的三鶯新生地，2018年12月破土興建，打造逾十公頃的戶外園區和獨特河岸生態景色，歷時近5年終於開園，4月15日起將先開放第一期戶外園區、圓頂藝術空間等場域，並辦理「KICK OFF！新北市美術館園區開放」系列活動，讓民衆可以在新美館開館前搶先體驗的藝術基地。

文化局長龔雅雯指出，「KICK OFF！新北市美術館園區開放」活動共分三周，首周4月15、16日是「遇見新美」草地音樂派對；第二周4月22、23日是「草原曼波」，開箱園區精美公共藝術作品，聆聽音樂會之餘，還可透過小旅行體驗鶯歌自然人文；第三周4月29、30日是「太陽餐桌」，有集結泛音與擊鼓的太陽舞台、在地團隊聯演的大地藝廊及共創共食的市集，歡迎民眾體驗不一樣的藝術生活。

值得一提的是，首周4月15、16日舉辦的「遇見新美」草地音樂派對，以「多元跨界」為主題，邀請彭佳慧、家家、白安、旺福等藝人聯合演出外，活動期間還邀請數十家特色市集攤位進駐，參加民眾還有機會獲得限量開園小物。

此外，新美館也邀請跨域創作者進駐藝術街坊，推出「做圓」展與民眾共創交流；在圓頂藝術空間，展出沉浸式科技互動「新朋友」，歡迎民衆帶孩子體驗活潑有趣、寓教於樂的創作過程。

龔雅雯說，新美館是文化推動地方發展與城市再造的重要建設，經三鶯文創整合計畫市府相關局處的共同努力，周邊環境整備工作即將階段性完成，盼提供市民全新的藝文休憩場域，活動期間系列工作坊、小旅行等活動細節，可至新北市美術館官網、臉書粉專或KICK OFF活動網頁查詢。