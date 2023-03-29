為了因應蛋荒，農委會將引進泰國雞蛋，價格訂在每盒68元，每人限購兩盒。國民黨立委馬文君比較泰國本地及這批賣到台灣的蛋價，質疑兩者中間有3塊多的差價，被誰賺走了？農委會應該交代清楚。

馬文君指出，根據新聞報導，有民眾在泰國超市買蛋，一顆零售價不過台幣3元多，農委會大量向泰國進口，一顆成本就算以零售價3元計算，再加上海運進口到台灣，一櫃費用約4.5萬元左右，每顆成本大概再加0.13元，約3.13元，再加上30％關稅，與5％預收的營業稅，最終成本可能會落在4.22元。

馬文君質疑，農委會說，運費與關稅將由政府吸收，但是一盒10顆卻賣給民眾68元，平均每顆價格來6.8元，這中間3塊多的差價，被誰賺走了？農委會應該交代清楚。

馬文君批評，民進黨政府總愛成立「國家隊」時，但總是會有差價「貓膩」，像是過去成立「快篩國家隊」時，國外快篩價格每隻20至30元之間，結果民進黨政府定價，五隻500元，至今也沒交代，差價進了誰口袋。蛋荒，苦的是百姓，若是還有人中飽私囊，一定要嚴查嚴辦，他要求農委會說清楚，國家隊出手，進口的蛋價合理的價格應該是多少？