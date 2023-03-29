大陸京劇表演藝術家孫毓敏是「四大名旦」荀慧生的親傳弟子，過去她的代表作有《紅娘》《荀灌娘》、《杜十娘》等，早年孫毓敏因被捲入文革，一度憤而輕生，導致癱瘓5年。昨(28日)深夜傳出她因家中火災昏迷4天，搶救無效仍於北京協和醫院病逝，享壽83歲。

根據陸媒報導，孫毓敏師承京劇大師荀慧生，與劉長瑜、宋長榮被稱為當今荀派「三大賢」，但後來因文化大革命，孫毓敏和一名華僑商人走得近，因此被中箭批判，連其師父荀慧生也捲入風暴，孫毓敏一度選擇用輕生抗議，緊急送醫後幸好無生命危險，但卻使她腿部受傷，癱瘓了5年，自此讓孫毓敏轉念更加珍惜生命。

孫毓敏告別式將於下個月一日舉行。（圖／翻攝自北青文娛微博）

文革結束後，孫毓敏也積極復健，當時媒體形容她是「奇蹟出現」才能再次投入表演，1978年她再度登台，讓不少人都相當感動，也使所屬的京劇荀派更加團結，她其後也傳承所學，培育了弟子禾香、常秋月、許翠等人。

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據知，孫毓敏徒弟24日曾在網上透露孫毓敏家中發生火災，在逃難過程中，孫毓敏因吸入大量有害氣體，得救後仍陷入昏迷，當時引來不少網友幫忙集氣，未料搶救4天後，孫毓敏仍因多重器官衰竭病逝，《北青文娛》報導，孫毓敏的告別式將於下月一日於八寶山東禮堂舉行，這兩天京戲曲藝術職業學院也在校院內忙布置靈堂，以最崇高的規格送走一代京劇大師。

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