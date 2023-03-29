華為創辦人任正非之女孟晚舟，將於4月1日起擔任輪值董事長，到9月30日，為期6個月。外界揣測孟晚舟是否成為真正女掌門舖路，不過任正非於4年前接受英媒專訪時提到，孟晚舟這輩子不可能當接班人，因為她沒有技術背景；如今，孟晚舟從副董事長身份「升級」輪值董座，證實任正非當年的判斷失誤了。

新浪網報導，在拜登政府制裁下，華為手機、5G等業務受到嚴重衝擊，導致公司整體營收暴跌四分之一。

儘管華為找到突圍出路，就是靠銷售4G或更早之前的產品存活下來，但任正非先前坦言，華為仍處於困難時期。可見美國出重手打壓，華為持續面臨巨大的挑戰和壓力。

華為在非常時期如何尋求突破，也需要動用非常人物。華為董事會日前決議，副董事長徐直軍、胡厚崑、孟晚舟擔任公司輪值董事長，輪值董事長在當值期間是公司最高領袖，領導公司董事會和常務董事會。

孟晚舟將於4月1日至9月30日接下輪值董座角色，為期6個月。外界關注孟晚舟當值董事長後，會為華為帶來哪些新面貎。

事實上，任正非於2019年接受英國廣播公司（BBC）專訪時，坦言「孟晚舟這輩子不可能當接班人，因為她沒有技術背景」。的確，與另外兩位輪值董事長徐直軍、胡厚崑相較，孟晚舟以往的工作經驗都與財務相關，在技術上確實是白紙一張，因此，當時任正非那番話，外界都信以為真。

但現在一切都反轉，孟晚舟當值輪值董事長，將是真正大權在握，成為華為掌舵者，也證實任正非的判斷失誤。