晶圓代工龍頭台積電薪水高、福利好，是許多人出社會之後的目標，一名網友以「台積電3年讓你五子登科」為題在Dcard發文，引發其他網友討論，有人直言，前提是要能做得下去。

原PO表示，聽說在台積電工作雖然很操，但是待3年就可以讓你五子登科，而且台積電的作業員女生多、正妹多，很多製程工程師（Process Engineer；簡稱PE）找線上當老婆，大概三年左右就可以存到頭期款買房結婚，他好奇這個傳聞真的嗎？

其他網友紛紛表示，「有沒有五子登科我是不知道，但是一年爆肝，三年肝指數破表」、「第一年根本領不滿，第二年懷疑人生，第三年可能就離職了」。

也有網友提到，「至少要工程師以上等級，一般技術員就只是一份長期穩定+薪資不差的工作」、「對工程師來說五子登科算是真的，以下就算了」、「作業員大部份都能當你媽了啦，年資比你老闆還高，少做夢了」。

不過台積電仍是不少科技人心目中的理想企業，台積電先前公布去年員工平均年薪，歸屬母公司淨利達1.01兆元，員工薪資跟著水漲船高，去年平均年薪突破300萬元關卡，達317.5萬元，年增71.2萬元，增幅約28.91%。