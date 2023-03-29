林智堅小心了？ 高虹安「這時間」開挖新竹棒球場

新竹棒球場後續改善進度備受矚目，先前棒球場工程體檢會決議，3月下旬起要挖掘檢測，外界關心目前進度。新竹市長高虹安29日表示，目前正在進行試挖掘，約莫4月會擴大規模挖掘，目標是盡快將球場修復完成。

前市長林智堅任內耗費巨資重新整修的新竹市棒球場，後被發現諸多缺失，遭外界質疑是否有弊端，也成為九合一綠營敗選重要因素。高虹安市府先前舉行第2次棒球場工程體檢會議，決議將3月下旬起以點狀、帶溝狀、面狀3種挖掘方式進行檢測，釐清回填土壤切斷面的分層構造厚度、各分層洩水波度、土壤物理性質及滲透性試驗，以及是否有不符合契約約定的異常比例的異物及廢棄物等。

外界關心挖掘進度，高虹安表示，目前已經跟廠商進行試挖掘作業，大概在4月會有擴大規模挖掘，這部分也多次和統包商以及龍來公司，在府內都有多次相關協調會議，目前傾向將球場盡快修復完成，此為目標前進當中。