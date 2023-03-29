信誼基金會今天公布調查，經歷3年的新冠疫情，台灣2至6歲幼兒的體力和身體動作能力明顯變差。參與調查的幼兒園教師認為，疫情讓孩子的活動受限，戴口罩、居家時間變多並以靜態活動為主，特別是花在3C的時間變長，都影響了孩子的身心發展與學習效益。

信誼基金會營運長廖瑞文表示，他們每年進行一次育兒大調查，今年以「運動」為主題，調查了2337位年資3年以上的幼兒園教師，深入了解大疫3年之中成長的幼兒，身體動作能力的發展現況及受到疫情的影響。

根據2337位幼兒園教師的日常教學觀察評估，疫情前後體力表現佳的孩子比例從53％下降至18％，而表現差的孩子比例從7％增加到50％。這顯示疫情之後，絕大多數幼兒的體力表現下滑。

至於身體動作能力，從這些幼兒園教師的觀察發現，疫情前後幼兒的動作能力整體表現佳的比例從55％下降至19％，而表現差的比例從7％增加到45％。這顯示疫情之後，絕大多數幼兒的身體動作能力表現下滑。

信誼基金會表示，疫情之後孩子在需要多練習的操作性動作表現，下滑最明顯。疫情嚴峻時，三大因素對孩子的身體活動與影響最大，包括幼兒長間戴口罩影響人際的交流互動（71％）、孩子接觸3C時間變多（68％）、居家時間變多使動作練習不足（59％）。

台師大體育運動科學系教授洪聰敏表示，許多家長在疫情時間讓孩子大量接觸3C，這其實很不好，因為3C產品主要是提供聲光刺激，這將影響到大腦的覺醒程度。當孩子從小接觸3C，他們會習慣處於高度興奮的狀態，長期下來，會慢慢無法靜下來看書。

洪聰敏說，運動與大腦功能密不可分，從認知神經科學角度來看，大腦「前額葉」主管了「執行功能」，執行功能好，可以抑制衝動、維持專注力、提升記憶力、增加認知彈性來調節情緒。因此，家長應該協助幼兒養成運動習慣。