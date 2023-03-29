證交所表示，自去（111）年8月由錼創科技-KY創（6854）搶頭香掛牌上市後，今年來陸續有「能源界Uber」之稱的泓德能源（6873）、「綠能界波克夏」之稱的雲豹（6859）掛牌上市，接著將有台灣虎航（6757）、Gogolook走著瞧（6902）陸續加入創新板大家族。

創新板自110年7月20日開板以來，證交所積極向證券商與投資人宣傳並推廣創新板市場與制度，持續推出多項獎勵活動，期待匯聚成為創新的上市聚落。

截至今年2月底為止，全市場合格投資人戶數已超過11.2萬戶，其中，自然人合格投資人戶數更已突破4.5萬戶，創新板股票成交值及交易人數持續增加，推廣活動成效顯著。

證交所表示，凡簽署「台灣創新板上市有價證券風險預告書」之合格投資人經證券商完成適格性審查，於活動期間（4月至12月）成功登錄活動網站及上傳風險預告書者，就有機會獲得隨心享樂券1,000元。

另合格投資人累積有效戶數達15萬元、18萬元及20萬元門檻，更加碼抽出iPhone、Gogoro等優質大獎，總獎品價值逾200萬，證交所邀您變身合格投資人，一起應援加入創新板的行列。

另為持續擴大創新板股票參與層面，同期間證交所也舉辦「證券商推廣創新板合格投資人競賽獎勵活動」，每月依各證券經紀商營業據點之淨新增戶數及成長率進行排名，分別頒發獎勵金予各營業據點、分公司經理人（或營業櫃檯主管）與推廣有功之營業員，誠摯歡迎全體證券經紀商與從業人員共襄盛舉。