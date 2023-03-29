受此影響，澳元周三下滑0.2％至0.6694美元。市場押注4月決策會議升息1碼的機率由先前的15％降至僅5％。
澳洲統計局資料顯示，2月消費者物價指數（CPI）比去年同期攀升6.8％，顯示通膨比1月的7.4％與市場預測的7.1％趨緩，創去年6月以來最低增幅。
扣除蔬菜、水果和燃料等波動項目，2月核心CPI年增也由1月的7.5％降至6.9％。
與前一個月相比，2月CPI月增0.2％。
澳洲官方周三（29日）公布，2月通膨降至8個月低點，歸功於假期旅遊和住宿成本大幅萎縮。隨著物價上漲趨緩，澳洲央行下月決策會議時可能考慮暫停升息。
受此影響，澳元周三下滑0.2％至0.6694美元。市場押注4月決策會議升息1碼的機率由先前的15％降至僅5％。
澳洲統計局資料顯示，2月消費者物價指數（CPI）比去年同期攀升6.8％，顯示通膨比1月的7.4％與市場預測的7.1％趨緩，創去年6月以來最低增幅。
扣除蔬菜、水果和燃料等波動項目，2月核心CPI年增也由1月的7.5％降至6.9％。
與前一個月相比，2月CPI月增0.2％。
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