受此影響，澳元周三下滑0.2％至0.6694美元。市場押注4月決策會議升息1碼的機率由先前的15％降至僅5％。

澳洲統計局資料顯示，2月消費者物價指數（CPI）比去年同期攀升6.8％，顯示通膨比1月的7.4％與市場預測的7.1％趨緩，創去年6月以來最低增幅。

扣除蔬菜、水果和燃料等波動項目，2月核心CPI年增也由1月的7.5％降至6.9％。

與前一個月相比，2月CPI月增0.2％。