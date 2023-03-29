MESSI WHAT A CRAZY HALF, ENJOY THE GOALS!!!! 🐐🐐🐐 pic.twitter.com/f9nwKcoUeS — mx ⭐️⭐️⭐️ (@MessiMX30iiii) March 29, 2023

奪下2022年卡達世界盃冠軍的南美強權阿根廷，29日繼續交手庫拉索群島，利用友誼賽維持比賽感覺，不過整場下來卻成為了阿根廷屠殺戲碼，世界球王梅西（Lionel Messi）上半場就寫下了帽子戲法，並貢獻1次助攻，率阿根廷以7比0狂勝庫拉索群島，梅西也完成了國家隊生涯百球的里程碑。

梅西分別在比賽第20、33及37分鐘破門，輕輕鬆鬆完成帽子戲法，其中2顆進球由先前因傷無緣披上國家隊戰袍的洛塞爾索（Giovani Lo Celso）送上助攻，除了梅西之外，岡薩雷斯（Nicolas Gonzalez）、E.費南德茲（Enzo Fernández）、狄馬利亞（Angel Di Maria）及蒙提爾（Gonzalo Montiel）皆有進球紀錄。

比賽第78分鐘，庫拉索群島球員在自家禁區手球犯規，梅西身為阿根廷第一罰球手，原有機會寫下大四喜記錄，不過仍將12碼機會讓給狄馬利亞，後者進球之後第一時間也找上梅西給予擁抱。此戰梅西貢獻3進球、1助攻，收下職業生涯第57次帽子戲法。

Men’s footballers with 100+ international goals:



▪️ Cristiano Ronaldo—122

▪️ Ali Daei—109

▪️ Lionel Messi—101 pic.twitter.com/yq8asS5Pqm — B/R Football (@brfootball) March 29, 2023

梅西代表阿根廷的進球數來到101顆，成為史上第3位達成國家隊百球的選手，僅次於葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo，122球）及伊朗傳奇前鋒阿里代伊（Ali Daei，109球），賽後庫拉索群島門將找上梅西交換球衣，也不免俗成為這位當代球王的個人見面會。