【全程字幕】馬英九訪陸提「中華民國」幫國民黨加分？ 侯友宜這樣說 @ChinaTimes ​

前總統馬英九近日出訪大陸，致詞時多次提及中華民國、民國等用詞，獲得網友一致好評；對此侯友宜今(29)日表示，中華民國創建到現在，是很多人犧牲奉獻而來，所以我們要以和平這個普世價值好好守護中華民國，也守護台灣這塊土地，這是大家的心願，團結所有力量讓這塊土地可以平安。

另外前監察院長王建煊宣布將以無黨籍參加2024年總統大選，王稱所有潛在候選人都不敢喊和平統一，因此他才會選擇參選；對此侯友宜強調「中華民國是民主自由」，尤其在言論多元化的國家，我們必須包容不同觀點。