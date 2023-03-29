不滿政府半導體政策長久「重製造輕設計」，IC設計龍頭聯發科董事長蔡明介昨喊話政府應推完整「台灣晶片法案」，投入至少百億元規模補助。對此經濟部長王美花釋出善意，表示這方面「會再討論」。該部4月份也會CalI業者來討論，看如何協助上百家中小型IC設計業這往高值化走，以創造更好半導體生態系。

蔡明介主要憂心，歐美日韓都在高額補貼或稅賦優惠半導體在地化，尤其競爭對手中國大陸正在快速崛起，提醒政府關注IC設計及下游系統產品應用。

王美花說，蔡提的面向很多，該部《產創條例》子法（台版晶片法）正跟財政部密集協商中，出來會再跟大家溝通。對蔡明介不只期望《產創條例》租稅獎勵，也希望政府提出上百億IC設計業補助，她也給予善意回應，說「我們會再討論」，金額部份尚沒有明確說明。

王美花認為蔡提的很多是策略面問題，面對晶片國際情勢發展，生成式AI出來，如何讓台IC設計做更好發展，先前她就想過要找業界來細談。目前已規劃4月份敲業者來深入交流，之後再去跨部會討論。

至於討論議題，她表示，除人才師資外，先前台積電有提到我們可以做出最先進製程，但是上游設計上卻比較多是美商。台灣有很好製造能力，要跟國外連得起來，讓國內IC設計往高階設計走，對台灣是最有利發展。

王進一步說明，除了幾家大的IC設計公司怎麼利用先進製程是一個議題外，國內還有上百家比較中小型設計公司，在面對中國大陸補助無上限下，中小型業者該有怎麼相應措施？以台灣有很好生態系，怎麼樣做結合有更好發展，開會時會來討論。