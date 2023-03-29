WallE-S智慧門鎖採用致伸自行開發鏡頭，並結合了安霸的CV25 AI視覺單晶片（SoC），能在智慧門鎖內直接進行所有AI處理及分析，使臉部識別和2D/3D防偽等功能可於在地即時完成，不須使用雲端運算，為物聯網安全的一大突破。

致升表示，WallE-S智慧門鎖利用CV25的先進處理能力運作AI算法，識別熟悉面孔、同時標示未知人員或入侵者，此低功耗、高性能的解決方案為下一代智慧門鎖提供無感流暢的用戶體驗和增強的影像安全功能。

WallE-S智慧門鎖還支援Matter生態系統，用戶可透過手機裝置遠端操作，提高便利性之際不失安全性。提供預先設置的雲端解決方案，可直接連接影像攝影至雲端，支援即時影像和雙向語音通訊。

致伸智慧介面事業部總經理周衍州表示，公司為商業夥伴提供創新簡化的解決方案，協助應對複雜供應鏈及全球市場，提供高品質產品及卓越服務。透過與安霸合作，致伸更能展示智慧門禁控制能力和技術，為所有人提供更安全、更便利的世界。

安霸市場與業務拓展副總裁Chris Day則表示，致伸的新一代智慧門鎖加速智慧鎖品牌和資安OEM客戶的上市時間。公司的CV25晶片採用10奈米技術開發，透過AI升級用戶體驗並提高安全性，提供業界最好的邊緣運算AI效能。