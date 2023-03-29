前總統馬英九出訪大陸展開祭祖之旅，昨（28）日率先前往中山陵、孫中山先生紀念館等地。國民黨新北市議員葉元之透露，友人的兒子竟然以為鄭成功才是中華民國國父，感嘆道「由此可知，馬總統昨天去中山陵謁陵有多重要！」

馬英九昨日前往中山陵，題字「和平奮鬥，振興中華」8個大字，而落款時除寫下西元的2023年外，同時也寫下了民國的112年（百十二），還在受訪致詞時自稱前總統，得到網友的大力讚聲。

不過葉元之今日在臉書表示，友人傳訊給他，告知兒子居然詢問「我們有國父嗎？國父是誰？」而當友人解釋是孫中山先生時，他兒子居然追問「那鄭成功呢？」讓該友人差點暈倒，驚呼「我們的教育到底發生什麼事？中華民國國父成了鄭成功？」

其他網友看到後也忍不住說「因為歷史已經被改的不是歷史了」、「真的，我小孩歷史課背一堆日本人名」、「不意外，篡改歷史是民進黨的認知作戰」、「我是補教文科老師，有不少國小生認為國父是蔣渭水」、「幾年之後是史明或是辜寬敏，悲哀的歷史課本」、「不要小看教改的影響力，很～可～怕～」。