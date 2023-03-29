劉忠繼的兒子（中）抱著媽媽（右）表達對父親的思念，左為劉忠繼的女兒。（讀者提供）

告別式播放劉忠繼擔任主播時的畫面。（讀者提供）

告別式播放劉忠繼過往工作時的畫面。（讀者提供）

李四端（右）、趙心屏（中）送好友最後一程。（讀者提供）

劉忠繼的告別式今天舉辦，眾親友前往送別。（讀者提供）

中國時報總編輯王銘義獻花致意。（讀者提供）

資深媒體人劉忠繼於15日血癌病逝，享壽65歲，告別式於今（29日）在台北第一殯儀館舉辦，眾親友前往送別。摯友李四端代表朋友致詞時表示：「『勇氣』是我對忠繼最懷念的，且他經常語出驚人的幽默感，以及對朋友的熱愛、關心，這3個特質伴隨他的一生。」最後也不捨地說「道別一位老友真是一件不容易的事情」。

李四端回憶起民國73年與劉忠繼相識過程，2人在不同電視台工作，但他的工作精神能夠網羅每一個人，「接地氣採訪風格讓我很羨慕與尊敬，到最後我尊敬到把他網羅到我的電視台。」得知劉忠繼罹血癌後，李四端曾經問劉忠繼：「真的是最好選擇嗎？真的要接受這一切嗎？」李四端形容劉忠繼的勇氣遠超過任何人的想像，「他的輕鬆泰然，反讓人覺得多慮及顧慮不需存在。」

李四端接著表示劉忠繼病後快速回到職場，還願意做每一件事，沒想到老天另有安排，「我從沒想過有天要在朋友的場子做這件事，我更不覺得忠繼離開了。」最後提到「329這一天也將永遠活在我們心中，因為它具備另外一個意義，道別一位老友真是一件不容易的事情」。

劉忠繼和妻子育有1子1女，劉忠繼的女兒、兒子致詞時，兒子特別感謝主治醫師以及住院醫生跟護理人員，提到在ICU家屬探訪時間，劉醫生詳細解說病䤭，表示：「您的用心真的讓我們很感動。」他也提到媽媽從爸爸生病開始，不論生活起居或住院治療，都陪在他的身邊，媽媽的心情也隨著爸爸爸病情時好時壞，即使犧牲了一些社交也沒關係地說：「忠繼對我這麼好，我照顧他也是應該的。」