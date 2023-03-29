清明節5天連假即將到來，縣府文化局和交旅處推出一系列活動，有各式展覽、手作課程及旅遊品牌「新竹走走」，其中3條旅遊路線在連假期間帶遊客深度體驗竹縣風情，度過充實的假期。

「新竹走走」旅遊品牌今年推出4條路線，其中「峨眉走走」、「五峰走走」及「橫山走走」在連假期間皆有場次，帶旅客透過食物與旅行，深入體驗竹縣在地人文、自然景色。

交旅處長戴志君指出，目前「橫山走走」4月1日及3日場次仍可報名，歡迎民眾來搭火車邊玩「鐵路解謎」遊戲，解鎖內灣支線各站點任務，品嚐橫山在地的風味料理與手作活動。

文化局長李安妤表示，文化局圖書館舉辦客家飲食文化主題書展「日日好食客」，讓民眾了解在地客家風土文化及日常飲食，逛完書展還可以到縣史館參觀新竹地區客家飲食文化主題展，領略客庄美食的好味道。

新瓦屋園區內的藝起玩美術與日日風味所，聯合推出「金盞花花圈＆壓花書籤DIY」與「金盞花田餐桌」系列活動，讓遊客手作金盞花花圈、書籤，還可以在金盞花田中野餐，讓民眾不必上山就能欣賞黃澄澄的金盞花海。「金盞花花圈＆壓花書籤DIY」報名請至藝起玩美術FB粉絲專頁，「金盞花田餐桌」系列活動詳情及預約請至日日風味所FB粉絲專頁。

另外，新瓦屋園區的一諾藝術與匯客市舉辦藝術家聯展，展覽充滿春日氣息，歡迎民眾前往欣賞感受春天百花齊放的意象；全球柑仔店也推出消費滿額打卡優惠活動。

竹東蕭如松藝術園區的「家裡『梅』大人」兒童節主題活動，在4月5日登場，即日起開放報名，分為上午場及下午場，想體驗醃脆梅的大小朋友千萬不能錯過。報名網址https://reurl.cc/ZXN0VA。