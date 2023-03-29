陶晶瑩（左）、視網膜主持《全明星辯論會》。（三立提供）

天心（右）首次與小煜搭檔主持。（三立提供）

深受觀眾喜愛的陶晶瑩、天心，今（29日）宣布將分別主持三立全新綜藝節目，陶晶瑩在大型明星辯論綜藝《全明星辯論會》擔任評審長，由視網膜則擔任司儀，另外一檔《BIBO願望合夥人》則是生存模式考驗實境秀。天心則主持新型談話節目《辣個女生》，暢聊現代都會女性閨蜜話題。

陶晶瑩主持的《全明星辯論會》，將打破談話性節目框架與政論節目偏頗，以辯論作為表現方式，喚起大家對思考、表達與聆聽的重視。節目陣容堅強，除每集因應辯論主題邀請3位評審擔任評審團外，還會分為正反兩隊，每一隊由一位隊長與位明星辯手、二位辯論協會幕後支援組成。一隊由黃豪平擔任隊長，隊員包括關韶文、阿喜、木星、莫宰羊、陳大天、徐新洋、賀瓏、吳怡霈，而另一隊隊長則是陳芳語，她的隊員是倪暄、董仔、凱莉、侯昌明、馬力歐、楊昇達、朱琦郁、蘿莉塔，各個大有來頭。

陶晶瑩表示，《全明星辯論會》最難的是藝人說話內容要怎麼準備，她認為說話是體現一個人的生活經驗、生活水準及自己大腦智庫裝了多少資源可以幫助自己，最難就是不能臨時抱佛腳，也許臨機應變出來一兩句話，可能會得不錯分數，但她覺得這不是最好表現。而針對兩隊隊長，她笑說很有意思的是黃豪平已經訓練有素，這兩隊就像龜兔賽跑，雖然黃豪平是兔子隊，但鼓勵陳芳語也不要害怕，陶晶瑩特地教她妙方，可以先用英文寫，再找人翻成中文，最重要是思想，而不是逞口舌之快，這番提點讓陳芳語安心不少，陶晶瑩說節目目前錄影下來，她感到大天很穩、吳怡霈成長很快有嚇到她，吳怡霈私下問陶子講話怎樣說才會簡短有力，「辯論要瞭解重點，不要打散彈槍。」節目開錄讓陶晶瑩工作到好晚，是20年以來沒有的錄影時間，但她覺得內容有意思，可以學習說話表達，「沒想到台灣也會有這種節目。」《BIBO願望合夥人》4月15日起每周六晚間10點播出，《全明星辯論會》也將陸續在三立都會台播出。

天心的《辣個女生》內容包括所有都會女性觀眾「需要的」、「想知道的」、「變美」、「變年輕」、「戀愛」及「時尚焦點」，每集都會透過來賓的對談中，帶給觀眾不一樣的視野。天心出道多年，曾主持許多節目，人生閱歷豐富，她表示主持談話性節目是10多年前的事了，所以這次感覺很新鮮，「因為人生閱歷又增加許多，可以聊的話題很廣」。除了天心，另一搭檔為人夫小煜，他說話風趣幽默，讓女性觀眾很有好感，屆時將以男性觀點、人夫角色加入話題。近日，2人在拍攝主視覺時，小煜只穿著一件西裝外套嶄露胸肌，讓天心笑虧：「《辣個女生》辣的部分就讓他擔當了。」《辣個女生》4月10日起每周一至三晚間10點在三立都會台播出。

此外，戲劇方面《親愛壞蛋》則是由當年經典的「犀利人妻」組合隋棠與温升豪主演，藉由他們冒名搬入上流社區生活後發生的一系列挑戰人性、道德的事件，寫實呈現「生活上流、心理下流」的生活樣態，本劇將於4月21日起，每周五晚上10點三立都會台播出。