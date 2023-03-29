頭暈、頭痛是生活常見的困擾，不只讓人感到不適，也影響生活品質，耳鼻喉科醫師表示，頭暈頭痛原因眾多，是目前醫學上的難題，但民眾可在生活上避開5大類食物，以大幅降低頭暈頭痛的機率，例如菸酒、巧克力、醃漬食物、咖啡、味精等。

耳鼻喉科醫師劉承信在其個人網站表示，最常見的頭暈原因為內耳不平衡，其次為換氣過度等疾病、心理精神狀況、腦部中樞神經，及不明原因導致，由於頭暈頭痛原因眾多，許多病患很難根絕這困擾，但可在生活上避開5類特定的食物，以大幅減少誘發頭暈頭痛的機率。

頭暈頭痛應避免的禁忌食物。(圖/ 劉承信醫師授權提供)

1. 避免菸酒。

2. 避開巧克力、起司製品、柑橘類水果、發酵醃漬食物：

起司、紅酒、巧克力、柑橘類水果因內含苯乙胺，可能使血管收縮而造成頭暈頭痛。發酵與醃漬食物因含有酪胺酸，可能會造成頭暈。

3. (亞)硝酸鹽醃漬類、高鹽分食品：例如火腿、培根等等

4. 咖啡因：咖啡、茶、能量飲料

5. 味精或人工甘味劑：

有些人會在食用味精後15～60分鐘感覺頭暈頭痛；另有研究提到，人工甘味劑可能會引發偏頭痛。

他並提醒，若頭暈頭痛時還出現危險徵兆，例如嚴重頭痛、發燒、視力模糊、手腳無力、嘴歪眼斜、昏厥、無法行走、胸痛、持續性地嘔吐，務必要儘速尋求醫療協助，因為有可能是更嚴重的身體警訊。

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