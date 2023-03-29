近幾年網紅、YouTuber開賣線上課程蔚為風潮，像是愛莉莎莎「自媒體經營課程」、理科太太「諮商筆記」，近日Joeman（九妹）也宣布和35線上賞屋的Ted合作推出「買房秘技」線上課程，主打教學房地產相關資訊，開賣第一天，銷售額就近700萬元入帳，可見其魅力之大。

「網紅明星開班授課」激夯！ 成為網友熱搜重點

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022/09/26 - 2023/03/24）近半年觀察分析「網紅明星開班授課」的探索概念，可以發現網友們針對該詞討論的話題包括：「網紅開課是最新的財富密碼」、「理科太太」、「Joeman」等，顯示出網紅、YouTuber宣布開班授課，幾乎都會成為網友們熱搜的討論重點。

網友們針對這現象紛紛表示：「能開設課程也必須累積一些人氣和專業領域的知識、經驗，其實蠻不容易的」、「線上課程本來就是自學的成分比較多啊！只是分享一個知識跟概念啊 」、「買課是消費者自願買的，能不能成功看自己努力」、「很多課程，都是賣一個夢想」、「我認為Joeman課程實用性大於夢想感」、「YouTuber網紅怎麼賺錢是他們家的事吧！粉絲買不買帳也是個人自由」。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

想買房靠線上課程有用嗎？這些數據、資料也要懂

對於沒有時間研究做功課、想減少走冤枉路的民眾來說，直接上課確實是最佳辦法之一，不過若真想深入了解房市，相關數據、資料仍必須仔細研究，常見的包括實價登錄、買賣移轉棟數、房價指數、空屋率可參考。

以「實價登錄」來說，政府為達到房價公開透明，要求買賣雙方在不動產交易完成後，須誠實回報成交資訊和價格的制度。對於民眾而言，可從實價登錄了解該區市場行情，也能檢視自己的負擔能力，目前系統會在每月1日、11日與21日做資料更新。

至於買賣移轉棟數、房價指數、空屋率，民眾都能從這些統計數據中了解現在房市走勢，但買賣移轉棟數還會包含預售已賣出的物件，因此，數據須再保守評估，而房價指數（一季公布一次）、台電空屋率（約一年公布一次），則是即時性不足，這些都是民眾得了解的優缺點。

看信義房屋營收+法人說明會也能預測？專家這樣說

根據《樂居網》創辦人李奕農分析，民眾除了能透過實價登錄、買賣移轉棟數、房價指數、空屋率等利器了解房市趨勢之外，還能關注信義房屋的營收、展店數進行預測。李奕農表示，信義房屋是房仲介產業唯一上市公司，其主要營收來源是物件成交服務費，據悉，信義房屋的成交戶數，約占整體交易市場8%～10%，比例相當驚人。

同時，信義房屋每季都會舉辦法人說明會，分享公司目前營運狀況及未來獲利展望，其資訊相當透明，因此，民眾可以特別關注信義房屋的展店資訊，因為信義房屋都是直營店，展店數變化及積極展店的地點皆能作為觀察預測房市的利器。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年09月26日至2023年03月26日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『網紅明星開班授課』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。