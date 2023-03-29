有些人常被吐槽重色輕友，一談起戀愛就忘了朋友，但有些人則是相反，《小鐵星座》運勢專欄分享，把友情看得比愛情重要的前4名星座，依序是獅子座、摩羯座、天秤座、金牛座，其中第1名的獅子座認為友情可互相幫助，且感情會愈來愈深，但愛情只能享受短暫甜蜜。

▍第四名：金牛座

金牛座交友謹慎，有時看起來跟別人很要好，但其實只是一種交際的表象，而真正的朋友在金牛座心中是很難動搖的，即使有什麼矛盾也會第一時間相信友情。但在愛情上，金牛座會過於敏感，且容易產生極端心態，所以金牛座的友情都會優先於愛情。

▍第三名：天秤座

被天秤座認定是朋友就會照顧得很周到，他們看似身邊朋友非常多，其實心中認為1到2個真心朋友就足夠，當愛情降臨時，同樣不會忘記友情，反而第一時間會把心儀對象的任何事告訴朋友，只為了讓朋友感覺到被重視。

▍第二名：摩羯座

摩羯座重視友情，他們對朋友通常很有忍耐力，和朋友聊天時總是表現得滿足開心。在摩羯座眼中，友情就像良藥，有治癒生活作用。摩羯座也很講義氣，別人幫助他們，他們一定會幫助更多來回報，不喜歡虧欠別人太多，也更不會冷落朋友。相對於愛情，摩羯座反而堅持順其自然不會想太多。

▍第一名：獅子座

獅子座善於交朋友，也有著出類拔萃的社交能力，只要他們想和你交朋友，就會迅速找出拉近距離的方法；而他們總是設身處地的為朋友著想，就像媽媽一樣無微不至的照顧。獅子座認為友情遠大於愛情，因為友情可互相幫助扶持，且感情會越來越好，但愛情只能享受短暫的甜蜜，所以在獅子座眼中友情會看得比愛情重要。