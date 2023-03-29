昨（27）日桃園狒狒在下午15點遭桃園市農業局以麻醉槍捕獲，未料當下相關人員並沒有發現狒狒左胸已遭受槍傷，直到送往六福村救治才發現，經緊急搶救後狒狒仍宣告不治。消息曝光後不僅掀起民眾憤怒，就連藝人邵庭也在臉書發文，寫下「身而為人，我真的很抱歉」，沒想到再度遭受酸民攻擊「蹭熱度」，對此邵庭也出面回應了。

邵庭曬出狒狒梗圖！哀悼：身而為人，我真的很抱歉

邵庭昨日晚間在臉書曬出梗圖，圖中死神向狒狒表示「是時候該走了」，狒狒則詢問「我是隻好狒狒嗎？」，死神則回應「是，而且大家都說...你是最自由的，我們到家囉」，邵庭對於狒狒不幸身亡的消息也哀悼「身而為人，我真的很抱歉」。

網友對於狒狒死亡也紛紛悼念，「離開了狒狒的身體，牠就只是個靈魂，不用再被禁錮真是太好了，對不起，也祝福...」、「希望牠可以在天上找回自由，這個世界上不該再有動物園的存在」、「原本還很開心終於抓到了沒想到居然有人這麼殘忍」、「牠只是在外面遊蕩而已，牠並沒有傷人，相反的還一直躲避人類，並沒有人有資格去傷害他」、「每一個生命都該被尊重」、「狒狒一路好走」、「對不起，願在動物星球的你可以開心奔放，不會再有人追著你跑」。

邵庭遭轟蹭狒狒熱度、用妥瑞症賣慘？本人開直播怒嗆：我哪裡慘？

不過卻有網友質疑邵庭，「竟然還有一堆KOL在玩諧音梗真是傻眼」，邵庭稍早也在直播中回應，「因為狒狒然後就被酸民罵了！！！然後有人説我高中很漂亮霸凌別人？？？還說我用妥瑞症賣慘？？？」，邵庭指出高中霸凌傳聞為不實爆料，「我高中就長得像一顆菜頭，我高中才是被全班討厭、霸凌的人，我都沒拿出來講了，真要賣慘我就賣這個慘，但我都沒有拿出來講了」，她也表示得到妥瑞症「到底哪裡慘」，「我好手好腳，我快快樂樂，每天過日子、嫁一個好老公，我現在可以在這邊開直播互動跟你們笑笑鬧鬧，我哪裡慘？」

對於蹭熱度行為，邵庭也反駁直播帶貨才是蹭熱度，「不要濫用蹭熱度這幾個字！也不要亂講妥瑞症很慘」，後來她覺得面對酸民應勇於反擊，「我們沒有做錯事情，我們站得住腳，能說明就要說明，能解釋就要解釋，不要讓人家壓著欺負」、「每一個人都有保護自己、捍衛自己的能力」。