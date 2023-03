五月天演唱會嘉賓誰是人氣王?

人氣天團五月天自1999年出道至今,已邁入第24個年頭,創作出無數金曲,成為許多人的青春回憶,每年所舉辦的演唱會,更是所有粉絲們的年度盛典,每到搶票時刻總是一位難求。除了欣賞五月天帶來的精彩演出外,在每場演唱會帶給大家驚喜的神秘嘉賓,更是粉絲們滿心期待的環節。

在五月天舉辦的眾多演唱會中,哪一場演唱會的來賓最讓你印象深刻呢?《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統,調查出近3年五月天在臺演唱會中討論度最高的表演嘉賓,一起來看看吧!

NO. 10 蘇慧倫

受邀演唱會:2020年 Just Rock It!!! World Tour 藍︱BLUE

人稱「凍齡玉女歌手」的蘇慧倫,在五月天2020年的「Just Rock It!!!」世界巡迴演唱會桃園站中受邀擔任演唱會嘉賓。身為許多人心目中的女神,蘇慧倫其實也是五月天主唱阿信的偶像,早年阿信甚至還為了幫她衝排行榜人氣,狂寄過500多張明信片。

在演唱會上蘇慧倫成為特別嘉賓,不只和阿信一同演唱,兩人更在臺上相擁,也算是圓了阿信多年的追星夢想。舞臺上蘇慧倫獻唱經典歌曲〈被動〉,更與阿信合唱〈最重要的小事〉讓許多粉絲覺得超級感動,「聲音好好聽」、「阿信擁抱完回臺上的表情真的很經典」、「真的是世紀大合體」、「全天下最完美的陣容」。

NO. 9 品冠受邀演唱會:2023年 諾亞方舟︱10週年進化復刻限定版演唱會

品冠和五月天中的「冠佑」總是常被人誤認,不只名字中有一個相同的字,就連外型也有點神似,因此也時常被粉絲開玩笑稱是「雙胞胎」。在今年(2023)的「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」上,五月天邀來品冠做為嘉賓,螢幕雙胞胎同臺的景象讓粉絲全都嗨翻。

在宣布演唱會嘉賓時,五月天一開始還故弄玄虛,直接請出冠佑,表示這次請來自己的團員擔任「經濟型嘉賓」,等到真正的嘉賓品冠現身,臺下頓時湧出許多歡呼,所有人都覺得又驚又喜,「兩個冠佑?不對,兩個品冠」、「這就是已經失傳的影分身之術嗎」、「沒想到品冠那麼幽默」。

NO. 8 蕭敬騰

受邀演唱會:2020年 「突然好想見到你」Mayday live in the sky 線上演唱會

2020年受到新冠肺炎疫情影響,五月天與歌迷來了一場「五月之約」,舉辦總長1小時的線上演唱會,在YouTube上有近60萬人觀看。更請來超大咖來賓蕭敬騰遠距離驚喜獻唱,讓多歌迷都印象深刻。

雖然因為疫情的關係歌迷們無法到場觀看,但仍不減演出的熱情,除了蕭敬騰之外,同場演唱會還找來李榮浩、毛不易,3人和五月天共同演唱經典曲目〈突然好想你〉,因為以遠距的形式舉辦,反而有幾會邀請到多位大咖同臺,讓歌迷們印象深刻,其中蕭敬騰的出現更是讓許多粉絲驚喜萬分,「太用心太有誠意了啊」、「超好聽,好大的驚喜」、「蕭敬騰真的是大驚喜」。

NO. 7 EXILE THE SECOND

受邀演唱會:2022年 諾亞方舟︱10週年進化復刻限定版演唱會

五月天的「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」其中一場於2022年的聖誕夜在桃園舉行,在演唱會中途林志玲突然現身大螢幕,並且介紹由「姐夫」AKIRA擔任表演嘉賓。當AKIRA帥氣登臺時,臺下的粉絲都難掩興奮之情。

由於林志玲曾在2016年擔任過五月天演唱會嘉賓,給予團員們「愛的抱抱」卻獨漏阿信,因此AKIRA這次也幽默效仿,擁抱了所有團員。不僅如此,更將放浪兄弟子團「EXILE THE SECOND」全數帶到舞臺,與五月天一同熱舞嗨唱,將現場氣氛氛炒到最高點,「好值得喔,姐夫直接放浪兄弟都請來了」、「阿信今天也有姐夫愛的抱抱了」、「姐夫今天很給力」。

NO. 6 G.E.M. 鄧紫棋

受邀演唱會:2022年 諾亞方舟︱10週年進化復刻限定版演唱會

曾在2019年擔任過五月天「Just Rock It!!! World Tour 藍︱BLUE」演唱會嘉賓的鄧紫棋,在2022年再度受邀至「諾亞方舟」巡迴演唱會成為特別嘉賓。演唱會當天恰巧是平安夜,五月天透過雲端合作,邀請鄧紫棋一同登船,被許多歌迷認為是最用心的「聖誕節禮物」。

在演唱會上鄧紫棋透過大螢幕驚喜現身,立刻引起臺下粉絲騷動。雖然是以雲端的形式現身,不過與五月天合唱的〈為你寫下這首情歌〉及〈天空沒有極限〉,深刻的情感仍觸動著每一個人的心,也被不少人稱讚選曲相當用心,「最棒的聖誕平安夜禮物」、「這個嘉賓真的太驚喜太意外,扁扁的鄧紫棋」。

NO. 5 茄子蛋

受邀演唱會:2021年 好好好想見到你演唱會

在2021年1月8日開始接連3天所舉辦的「好好好想見到你」演唱會,原訂為2020年的12月25日到27日舉辦,受到疫情影響順延。因為原本25日的場次為加場,所以延至1月9日的原26日場次其實才是該巡迴演唱會的「首場」,為了補償歌迷,五月天也特別重視這個「首場」演出,別出心裁邀來新生代人氣樂團茄子蛋擔任嘉賓,讓粉絲全都嗨翻。

在演唱會上兩大樂團共同演唱了〈I LOVE YOU 無望〉、〈麥來亂〉等歌曲,也有許多幽默有趣的互動,看得粉絲們笑聲連連,「這真的是超級棒的新年禮物了」、「真的超好聽,茄子蛋親和力的聲音和阿信溫暖的歌聲」。

NO. 4 周華健

受邀演唱會:2021年 好好好想見到你演唱會

周華健在2019年就曾受邀到五月天的「Just Rock It!!! World Tour 藍︱BLUE」演唱會擔任嘉賓,在2021年「好好好想見到你」演唱會臺南站第二場,他又再度受邀前來。對於五月天而言,周華健是在樂團起步過程中給予諸多幫助的前輩,可以說是他們的「貴人」,因此擔任嘉賓站臺,對團員們來說也意義非凡。

舞臺上周華健與五月天共同演唱一首〈我不願讓你一個人〉,直接點燃歌迷熱情,後續更加碼演唱〈刀劍如夢〉,讓粉絲們聽得如痴如醉,直呼「安可」,「周華健歌聲寶刀未老依然識別度很高」、「現場超好聽」、「超好聽、也超好笑的互動」、「太精彩了!安可」。NO. 3 劉若英

受邀演唱會:2021年 好好好想見到你演唱會/2022年 諾亞方舟︱10週年進化復刻限定版演唱會

劉若英在2021年、2022年都曾受邀擔任五月天演唱會的嘉賓,在2021年的「好好好想見到你」巡迴演唱會的臺南站,五月天就請到多年好友劉若英站臺。隔年的「諾亞方舟」,劉若英更是喬裝成字幕工作人員,在「失控」的字幕下被阿信拉出來要求「你自己唱」,一上臺露出真面目,讓不少粉絲都超驚喜。

「文藝天后」與五月天有著多年情誼,也用音樂互相鼓勵著彼此。當他們在臺上共同唱著〈笑忘歌〉、〈成全〉、〈後來〉等經典名曲時,也觸動了歌迷們的內心,喚醒大家青春年少的回憶,「合唱很棒,感動」、「謝謝你們,滿滿回憶」、「超棒的夜晚」。

NO. 2 白安

受邀演唱會:2020年、2022年 好好好想見到你演唱會

多次擔任五月天演唱會開場嘉賓的白安,也曾在2020年、2022年兩度受邀擔任「好好好想見到你」演唱會的表演嘉賓,熟悉的老組合一登臺就能迅速帶起現場氣氛,讓歌迷們完全沉浸在五月天與白安的音樂世界中。在2020年12月31日的跨年演唱會,白安同時身兼暖場與表演嘉賓,一開場以多首歌曲及五月天的〈擁抱〉帶動粉絲情緒,在跨年倒數結束後再度以表演嘉賓的身分登臺,和五月天一同合唱〈人生海海〉,用熟悉親切的嗓音,與歌迷們一同迎接2021年的到來,「很喜歡阿信和白安這首!聲音超讚」、「白安開音的聲音好好聽」、「白安的聲音真清澈」。

NO. 1 周杰倫

受邀演唱會:2021年 好好好想見到你演唱會

五月天在「好好好想見到你Fly to2021」演唱會的第2場邀請到「地表最強」的重量級嘉賓周杰倫,這是雙方睽違許久再度合體,當周杰倫一出現在舞臺上,所有粉絲都止不住興奮與驚喜,全場歡呼聲此起彼落。

演唱會上,周杰倫在五月天的〈突然好想你〉唱到一半時突然現身,雙方接著合唱了〈不愛我就拉倒〉、〈說好不哭〉等歌曲,難得的「周五」合體讓粉絲們聽得意猶未盡,「被周杰倫嚇到,也太驚喜」、「有五月天跟周杰倫就是一場超級無敵害的演唱會了」、「感謝哥中之哥」、「這大合唱會讓人起雞皮疙瘩,太好聽了」、「我很喜歡,謝謝五月天,謝謝周杰倫」。

