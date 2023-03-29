香港女星朱茵，因演出電影《西遊記大結局之仙履奇緣》中「紫霞仙子」一角走紅，成為許多影迷心中的女神，而她在2012年宣布與黃貫中結婚，生下一女，接著便將重心轉往家庭，近年來鮮少出現在螢光幕前的她，如今有位粉絲在社群上傳多年前與朱茵的合照，可見朱茵膚色黝黑與多年來白皙肌膚的印象差異有些大。

近日有粉絲社群平台上曬出與朱茵的舊照，文中她表示，這張照片大約是在16至17年前遇到朱茵時所拍攝，接著，她大讚本人真的很漂亮，雖然身高似乎不到160公分，但整體身材比例相當好，本人與鏡頭上所見差距不大，她更透露朱茵合照時很自然將手搭在她的肩上，因此覺得朱茵為人相當親切。

從粉絲曬出的照片可見朱茵的膚色較黑。（圖／擷取自小紅書）

然而，從照片中可見，朱茵膚色為健康小麥色，與平時白皙模樣有明顯差異，但整體膚質感覺不錯，且在無濾鏡及美顏下美貌依舊；該照片曝光後，隨即有網友驚訝地問：「朱茵真的這個小麥膚色？」對此，有人認為，應該是相機內建功能自動調節了光暗「女神本人膚色還是非常白的」。

事實上，朱茵自去年4月在微博宣布拍攝電影《皮囊》殺青後，就沒再發文，直到在被葡萄牙網友偶遇才讓大眾得知她的近況，根據《香港01》報導，該網友透露，女神私下個性親切友善，被問是否可以合影也沒拒絕，且當天朱茵與老公黃貫中打扮休閒輕鬆，看似素顏的她，五官依舊亮麗皮膚也看不出有皺紋，保養得相當好。