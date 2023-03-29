高雄音樂浪潮不斷，韓國女子天團的熱潮還未退，3月29日起又即將迎來多場大咖演唱會！歌壇天后張惠妹、天團五月天，還有每年聽團仔必朝聖的大港開唱，都即將在高雄接連登場，為響應多元音樂盛事，高雄市政府運用愛河智慧燈光系統打造最強限定應援燈光，將於3月29日晚間正式點亮象徵每場演出活動的代表色，期間限定應援光效展演持續到4月5日，每一晚都要和歌迷一起high翻高雄！

愛河燈光應援演唱會展現代表色，和歌迷一起嗨翻。(高雄市文化局提供)

高雄市長陳其邁表示，為了迎接大咖巨星與大批歌迷到來，高市府即將於3月29日起至4月5日，以活動專屬特色光效點亮高雄流行音樂中心和愛河沿岸，讓五月天藍、aMEI演唱會的迷幻紫和平權彩虹、大港開唱人生橘，在橫跨愛河水岸六座橋體及高流建築閃耀綻放，以城市母親之河的光芒，讓整座城市充滿演唱會熱鬧氛圍。

愛河燈光應援演唱會展現代表色，圖為五月天藍光效。(高雄市文化局提供)

高雄市文化局長王文翠表示，本次愛河智慧燈光將於3月29日晚間7時點燈，亮起象徵活動的專屬代表色，燈光連動愛河水岸及多座橋體，以愛河化身為城市最強的演唱會應援，讓整座城市和歌迷一起律動、迎接每位喜愛音樂的朋友。歡迎民眾在演唱會後至愛河灣欣賞活動專屬光效，也到駁二藝術特區大義倉庫 C8 & C9 廊道續攤，憑演唱會票根兌換餐酒聽音樂，體驗最海派的夜駁二派對。

aMEI演唱會代表色迷幻紫光效。(高雄市文化局提供)

高雄流行音樂中心執行長丁度嵐指出，高雄做為全台擁有最完整各類型演出場館的城市，高流積極主動邀約不同類型及規模的音樂人來高雄演出，高雄不僅具備可容納5萬人的主場館、萬人的巨蛋，到中型約5千人的高流海音館、千人的WAREHOUSE，甚至是戶外的港區音樂祭活動等優質空間及場域。這次五月天、阿妹及大港開唱在高雄接連登場，更有多組團體及歌手也陸續宣告將前進高雄，代表高雄演唱會活動正蓬勃，高流會持續優化相關軟硬體設施，做好各項配套及服務，歡迎更多音樂人來高雄演出。

愛河燈光應援演唱會展現代表色，圖為大港開唱人生橘光效。(高雄市文化局提供)

文化局表示，29日晚上起愛河智慧燈光串聯輕軌橋、高雄橋、中正橋、七賢橋、建國橋等六座橋體和河岸燈光進行連動，透過燈光程式讓愛河亮起代表活動的專屬色彩，讓整座城市充滿演唱會熱鬧氛圍，也歡迎歌迷於演唱會結束後繼續到駁二藝術特區「夜駁二派對」續攤，聽最強DJ放歌，搭配人氣美食和酒水一起夜間加乘感受音樂帶來的快樂。

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