娛樂新聞網站The Intersect援引知情人士報導，亞馬遜創始人貝佐斯已指派他的投資顧問團和娛樂事業主管研究收購AMC的計畫。

AMC和亞馬遜拒絕對此報導發表評論。

亞馬遜去年以84.5億美元收購老牌電影公司米高梅（MGM），在競爭日益劇烈之際，強化自家的Prime Video串流媒體服務。

自新冠防疫解封以來，電影院便一直苦於票房低迷不振，因物價不斷上漲迫使人們削減外出的娛樂支出。

Wedbush Securities表示，基於AMC負債累累且估值過高，我們不認為AMC是可能的收購目標。

對亞馬遜而言，比較好的選項是收購英國的Cineworld Group Plc，該公司去年9月已在美國申請破產保護。

根據Refinitiv的數據，AMC的長期債務總額高達51.7億美元。

AMC周二收在5.15美元，市值為26.74億美元。當網路論壇Reddit引爆的「迷因股」炒股熱潮在2021年6月達到高峰時，AMC的估值一度超越230億美元。