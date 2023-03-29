新竹市環保局4月1、2日與大魯閣湳雅廣場合辦「憶童兒趣」闖關市集，寶貝老闆惜物市集由小朋友們擔任小老闆，販售自己家中閒置的書籍、玩具、衣物等，讓物品延續新生命，現場還有復古童玩闖關遊戲，小朋友完成5項闖關即可抽獎，有機會把「兒童電動車」帶回家。

市府指出，孩童階段成長快速，衣服穿一陣子就穿不下、玩具用一陣子就換，各類還很新的婦嬰用品及書籍閒置家中不再用到，這些便是值得換給新主人使用的物品，此次惜物市集讓小朋友自己當小老闆分享舊愛，跟其他小朋友們交流，正是從小扎根學習環保的好機會。

惜物市集已招募設置每日60個攤位，由4至12歲的小朋友擔任小老闆，銷售自己的書籍、玩具、衣物等家中閒置但仍有使用價值的物品，讓物品延續新生命。市集活動結合環保與公益，每位小老闆都準備1項物品，捐贈予「仁愛社會福利基金會」，發揮愛心幫助更多人。

現場也安排9項復古童玩闖關遊戲，包含打彈珠、跳格子、戶外地板彩繪、打太鼓、撈魚池、宣示擲骰、小小投籃機、飛航員機台挑戰、著色塗鴉，其中跳格子及宣示擲骰2項闖關，特別融入資源回收分類及環保宣示，讓小朋友在玩樂中學習環保。

此外，活動也設置無塑美食餐車，響應不使用一次性的塑膠盒與塑膠杯，鼓勵參加活動的大小朋友自備重複使用的餐盒與環保杯來消費，除可享專屬優惠之外，還可以參加新竹市自備容器的集點抽獎活動，獎品包含Dyson吸塵器、Apple Watch等多項大獎。