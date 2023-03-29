國外媒體形容台灣馬路是「行人地獄」，全國教育產業總工會今天表示，老師沒有能力改善校園附近交通，政府應推動科技執法取代人力；全國教師工會總聯合會則呼籲中央權責部門與地方政府共同面對，終結行人地獄的惡名，就從改善校園周邊交通做起。

全教產多次請各縣市政府及交通部透過科技執法等方式替代教師路口導護，讓教師回歸教室。之後，交通部明確表示：內政部警政署已請各縣市視交通違規、事故數據分析綜合考量需求，審慎評估、盤點科技執法設置地點，由各直轄市、縣（市）政府以其自有財源優先編列預算支應。

有關學校周邊交通科技執法一案，全教產理事長林碩杰說， 目前於學校旁路口設有科技執法設備的縣市包括：台北市有2所、新北市3所、新竹縣5所、苗栗縣2所、南投縣1所、雲林縣2所、嘉義縣2所、嘉義市1所、高雄市2所、花蓮縣1所、台東縣4所、澎湖縣1所；其中新北市於另外2校針對禁入通學巷實施科技管理，但僅開勸導單，其他則研議中。

林碩杰進一步指出，科技執法可降低警力以及員警攔檢風險和成本，又可提高執法效率、維持交通秩序、保持交通順暢。當前，各縣市均表示警力或義交不足之際，此時用科技取代人力，應是讓老師遠離路口、回歸教室之好時機。

全教總理事長侯俊良指出，學校只是一個教育單位，根本沒有權力及資源進行路口的交通改善，造成學校數十年來仍然以最原始的「人力」來保護學童的安全，而交通導護人力的招募，又成了學校頭痛的問題，最後也只能請老師「相忍為校」。

關於改善學校導護問題，全教總已多次跟教育部研商，並於去年請教育部在交通部「道安委員會」提案，要求跨部會嚴肅面對、通盤解決，以科技執法、專業交管人力取代教育人員及家長，侯俊良呼籲交通部、內政部警政署、教育部等權責部門盡快提出系統性解決學校導護問題的完整措施與期程。