亞德客去年合併營收260.73億元，締造史上新高，EPS為30.07元，改寫歷史次高。今年前二月合併營收不論以人民幣或新台幣計價，均創同期新高。

亞德客財務長曹永祥28日下午出席證交所法說會表示，大陸人口紅利減少、生產製造提升自動化增加，氣動元件需求不斷成長。過去兩年全球高通膨，影響客戶下單，不過氣動元件市況從去年第四季開始回溫，大陸去年12月解除疫情封控，1月氣動元件需求逐步復甦，3月接單大於出貨，3月目前接單、出貨都大於2月同期及去年同期。氣動元件交期很短，下單都出貨多半是3～5天，訂單能見度約1個月。

曹永祥指出，亞德客原本擔心第一季營運會衰退，目前看起來，第一季營收不會衰退。隨氣動元件產業逐漸步入上升週期，以往上升週期通常18～24個月，隨著大陸自動化程度提高這波上升週期會比往年更久。

曹永祥指出，前兩年氣動元件市場雙位數衰退，亞德客期望2023年氣動元件市場可回到正常且個位數成長，亞德客藉由開發新規格產品及新客戶，期望今年市佔率及銷售都成長，業績增長幅度可優於產業增幅。

曹永祥指稱，線性滑軌是目前亞德客生產氣動元件及氣動汽缸跨足到電動缸的過渡期間產品，對亞德客而言，經營風險相對較低。去年線性滑軌營收人民幣1.8億元，營收佔比3％，今年前二月亞德客線性滑軌營收人民幣3,000萬元，單月平均營收1,500萬元，比去年下半年單月業績倍數成長。

亞德客表示，亞德客去年底線性滑軌年產能人民幣10億元，近兩個月產能慢慢擴增，年產值達20億元，預估今年稼動率約60％～70％。亞德客預估線性滑軌年產值20億元，毛利率約40％，稼動率拉升至80～90％，毛利率可達50％。

曹永祥指出，亞德客3月大陸廠氣動元件稼動率近110％，6、7月稼動率預估達110％。亞德客發現60％～70％氣動元件客戶有電動缸需求，由於大陸線性滑軌業務推展碰上疫情而比原本進度晚2、3年，亞德客預計2024或2025年會加入電動缸生產行列。

亞德客表示，亞德客以往現金股利配息率50％，2018年中美貿易戰，公司為保有更多現金，配息率降至40％，2019～2021年配息率為35％，2022年配息率回升至45％，未來2、3年配息率希望會回升至50％。