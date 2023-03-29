博鰲亞洲論壇29日舉辦分論壇「世界經濟展望」，與會的大陸國家發改委副主任趙辰昕表示，從數據觀察全球經濟復甦乏力、下行壓力仍凸顯，主要是被趨勢、政策2因素所影響，包含經濟潛在 成長率的下移與近幾年貨幣財政政策刺激而帶來通膨等隱憂，同時批評有的國家為維護自身霸權地位利益，不顧經濟規律攪動全球經貿，對世界經貿格局與投資產生的影響也是重大挑戰。

但趙辰昕強調也應看到光明面，經濟全球化雖遭遇挫折，但大趨勢還是向前行，同時新一輪科技與產業變革也推進中，包含智能化、綠能化等都是樂觀面，會替經濟復甦發展創造機遇與條件，整體是「道路曲折、前景光明」。

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫也表示，大陸決策保持經濟持續穩定成長，這不僅對大陸自身，也對全球經濟有益，目前世界也需要這樣的巨大市場。

在疫情告一段落後，兩岸經濟與交流有望回暖，林毅夫也說，台灣經濟跟大陸高度互補，應該共同追求的是大家生活更好，關鍵基礎就是經濟發展更好，應該珍惜機會一起發展。

趙辰昕表示，從3月底各主要經濟體公布去年經濟數據來看，世界經濟復甦乏力、成長動能不足，下行似乎壓力還在凸顯，認為這背後有兩個重要因素影響導致，包含趨勢性與政策調整因素。

他說，全球經濟潛在成長率出現趨勢性下行，數據顯示2009到2019年全球平均增速為3.2％低於前10年的3.5％，2020年更趕上疫情導致近三年波動性很大，也未改變本身的趨勢下行。

政策部分則看到全球多國近年推出貨幣與財政刺激政策，雖然短期帶來療效穩定，但也有副作用而推高通膨等隱患。今年IMF預估全球經濟成長率2.7％、但通膨率卻高達6.6％。他認為歐美主要經濟體能否控制住此輪通膨有很大不確定性。

波士頓諮詢公司全球名譽主席 漢斯-保羅·博克納也說，經濟挑戰方面還值得注意各國政府與企業債務、能源與糧食安全，以及銀行系統的脆弱性等。